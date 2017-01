Naufrágio na costa do Haiti pode ser caravela de Colombo, dizem exploradores

MIAMI, Estados Unidos (Reuters) - Uma embarcação naufragada na costa norte do Haiti pode ser o restante da caravela Santa Maria, que mais de 500 anos atrás levou Cristóvão Colombo ao chamado Novo Mundo, de acordo com uma equipe de exploradores marítimos.

Depois de chegar perto das Bahamas, a caravela se chocou com um recife e teve que ser abandonada. Colombo ordenou aos marinheiros que construíssem um forte nas proximidades antes de levar as duas embarcações restantes de volta à Espanha para relatar a sua descoberta.

Clifford e a sua equipe descobriram o naufrágio em 2003, mas não foram capazes de identificar o navio. Mas a descoberta do acampamento de Colombo no vizinho Haiti e dados do diário do navegador parecem provar que a embarcação bastante decomposta no fundo do mar é a Santa Maria.