Navio tomado por escravos 152 anos atrás é encontrado na Carolina do Sul

Os resquícios do navio a vapor Planter provavelmente estão nas profundezas de Cabo Romain, na costa da Carolina do Sul, onde a embarcação afundou em 1876, informou a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional. Pesquisas com magnetômetro encontraram uma grande quantidade de ferro, sinalizando um navio naufragado a cerca de 800 metros da costa e de três a cinco metros de profundidade.