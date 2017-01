Acionista da M&G Poliéster fará OPA para cancelar registro de companhia aberta

SÃO PAULO (Reuters) - A M&G Poliéster informou na quarta-feira que seu acionista Mossi & Ghisolfi International decidiu formular oferta pública de aquisição (OPA) da totalidade de ações da empresa em circulação no mercado para cancelar seu registro de companhia aberta junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O valor representa um prêmio de 57,1 por cento sobre o preço do papel na quarta, quando encerrou a sessão cotado a 0,07 real.

A M&G Poliéster, que se apresenta como líder no mercado sul-americano de resinas PET para o setor de embalagens, possui 232.706.835 ações negociadas livremente, representativas de 2,89982 por cento de seu capital social.

Em fato relevante, a empresa disse que a OPA está sujeita ao deferimento do seu registro pela CVM e à aceitação de percentual de acionistas que é necessário para obtenção do cancelamento do registro de companhia aberta.