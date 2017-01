Plano de vans da Hyundai sinaliza caminho mais difícil para Peugeot e Renault

PARIS (Reuters) - A Hyundai está se preparando para entrar no mercado europeu de vans comerciais com um veículo montado na Turquia, disse uma fonte, aumentando sinais de que a Renault e a PSA Peugeot Citroën podem perder seu domínio sobre uma parte lucrativa da indústria automotiva.

A montadora sul-coreana vai lançar uma van grande em setembro em um salão de caminhões em Hanover e começará a produção com a parceira turca Karsan no ano que vem, disse à Reuters uma pessoa com conhecimento dos planos. A Hyundai não quis comentar.