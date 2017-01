'Godzilla’ combina personagens fortes com história de monstros e ação

NOVA YORK (Reuters) - Sessenta anos depois de Godzilla, o réptil gigante, arrasar com a Tóquio pós-guerra no clássico filme japonês, produtores de Hollywood se empenharam em descobrir como a história poderia ainda cativar audiências que já viram de tudo.

Taylor-Johnson, que interpretou John Lennon em “O Garoto de Liverpool”, atua como Ford, um oficial da Marinha que lidera a luta contra Godzilla. Quinze anos antes, Ford vivia no Japão com seus pais cientistas (Cranston e Binoche) quando um acidente nuclear causou trágicas consequências.

Olsen, que estrelou em “Old Boy”, interpreta sua esposa Elle. Muito do drama particular do filme vem da separação do casal enquanto o animal avança do Havaí para San Francisco. Continuação...