Campos diz que Brasil é vítima de Dilma e defende "limpa" em Brasília

SÃO PAULO (Reuters) - O pré-candidato do PSB à Presdiência da República, Eduardo Campos, disse nesta sexta-feira que o Brasil é vítima da presidente Dilma Rousseff que, segundo ele, não cumpriu as promessas feitas na campanha de 2010.

O ex-governador de Pernambuco também se referiu à polarização entre PT e PSDB, que domina as eleições presidenciais desde 1994, e disse que "vamos trocar, mas trocar para ser uma troca para melhor".

"Dessa vez não vai ficar aquela coisa chata 'nós e eles'", disse Campos, reforçando o discurso de que sua candidatura com a ex-senadora Marina Silva como vice é uma terceira via, uma alternativa a Dilma e ao pré-candidato do PSDB, Aécio Neves.