"Godzilla" esmaga concorrentes nos cinemas

LOS ANGELES/NOVA YORK, 18 Mai (Reuters) - A refilmagem "Godzilla" esmagou seus concorrentes nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá no fim de semana, trilhando o caminho para o topo das paradas de bilheteria com uma estimativa de 93,2 milhões de dólares em vendas de ingressos para a segunda maior estreia do ano.

O lagarto gigante derrotou o segundo lugar no fim de semana, a comédia adulta "Vizinhos", que liderou as vendas uma semana atrás e ganhou 26 milhões de dólares de sexta a domingo, à frente da sequência do super-herói "The Amazing Spider-Man 2" , com 16,8 milhões de dólares, de acordo com estimativas da empresa de rastreamento Rentrak.