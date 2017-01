CENÁRIOS-AT&T poderá desafiar grupos de telefonia no Brasil após compra da DirecTV

Por Luciana Bruno

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Após adquirir a empresa de TV paga DirecTV e aumentar sua presença no Brasil, a operadora norte-americana AT&T deverá oferecer no mercado brasileiro no longo prazo serviços de banda larga fixa e Internet móvel, desafiando grupos de telefonia já estabelecidos no país.

Para analistas e especialistas ouvidos pela Reuters, a AT&T surge com força, inclusive, como potencial interessada em comprar a TIM Participações ou a GVT, caso uma dessas companhias seja colocada à venda por seu controlador, a Telecom Italia e o grupo francês Vivendi, respectivamente.

No último domingo, a AT&T anunciou proposta de compra da DirecTV nos Estados Unidos por 48,5 bilhões de dólares. Caso seja aprovada pelas autoridades regulatórias, a AT&T passará a ser dona da companhia que no Brasil detém 93 por cento da Sky, maior fornecedora de TV por satélite do país.

"A TV por assinatura é ponto de entrada importante, mas é muito difícil de se sustentar sozinho. É necessário verticalizar serviços", afirmou o analista Lucas Marins, da corretora Ativa.

Para Marins, a aquisição da DirecTV fará a AT&T entrar no mercado de telecomunicações brasileiro "pela porta da frente", em um segmento de forte crescimento. Números da Anatel mostram que somente em abril houve adição de 170 mil novas assinaturas de TV paga no país.

O analista aposta que a AT&T não se contentará em ficar apenas no mercado de televisão por assinatura, realizando incursões no segmento de banda larga fixa e até eventualmente na telefonia móvel.

Uma fonte próxima ao setor de telecomunicações que não quis se identificar concorda com essa avaliação. Segundo a fonte, a AT&T deverá seguir os concorrentes e oferecer pacotes de serviços que incluam banda larga fixa para poder crescer no mercado.