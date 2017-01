Campos fala em "tarifaço" de energia e combustível após eleição

SÃO PAULO (Reuters) - O pré-candidato do PSB à Presidência da República, Eduardo Campos, disse nesta sexta-feira que o governo da presidente Dilma Rousseff prepara um “tarifaço” da energia e do combustível.

“É preciso falar ao país que o governo brasileiro tomou emprestado, em nome de tantas Marias, de tantos Josés... bilhões de reais que foram ofertados às companhias de distribuição de energia, para que o povo pague esta conta depois da eleição com um tarifaço de energia, com um tarifaço de combustível”, disse o ex-governador pernambucano.

O socialista se referiu ao aporte feito pelo Tesouro Nacional na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para cobrir os custos da energia de curto prazo mais cara devido ao uso intenso das termoelétricas no país e do controle de preços dos combustíveis, que vem sendo mantidos em patamares mais baixos para ajudar a conter a inflação.

Antes do evento, Campos foi indagado por jornalistas o que partidos pequenos --casos do PHS, que não tem representação no Congresso, e do PRP, que tem dois deputados federais--acrescentariam do ponto de vista programático à aliança entre ele e a ex-senadora Marina Silva, sua pré-candidata a vice.