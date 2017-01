Marine Le Pen perto de formar coalizão formal de eurocéticos no Parlamento da UE

BRUXELAS (Reuters) - Grande vencedora da eleição parlamentar europeia na França, a Frente Nacional de Marine Le Pen fechou um acordo com quatro outros partidos eurocéticos nesta quarta-feira, e prometeu que tentarão bloquear qualquer integração mais profunda da União Europeia.

Com isso, o grupo precisa só de mais dois partidos para o número necessário para uma coalizão formal no Parlamento, mas Le Pen, confiante, descartou quaisquer dúvidas de que seja capaz de encontrar mais dois aliados. As conversas estão em andamento, disse.