Hackers iranianos usam contas falsas do Facebook para espionar EUA

A iSight Partners, que descobriu a operação, disse que os alvos dos hackers incluem um almirante de quatro estrelas da Marinha norte-americana, parlamentares e embaixadores dos EUA, membros do lobby israelense nos EUA e quadros da Grã-Bretanha, Arábia Saudita, Síria, Iraque e Afeganistão.

A firma não quis identificar as vítimas e alegou que não podia informar quais dados foram roubados pelos hackers, que estavam buscando credenciais para acessar redes corporativas e do governo, além de máquinas infectadas com software malicioso.