CURTAS-Felipão terá estratégia de comunicação na Copa de olho em apoio local

TERESÓPOLIS, Rio de Janeiro (Reuters) - A estratégia de comunicação do técnico Luiz Felipe Scolari terá como foco angariar apoio local para a seleção brasileira durante a disputa da Copa do Mundo em casa.

Desde que chegou ao centro de treinamento da Granja Comary, em Teresópolis (RJ), Felipão já concedeu entrevistas exclusivas para duas emissoras de TV aberta e deve falar também com canais esportivos a cabo. Felipão pode também falar a jornais de cidades onde a seleção for jogar. A imprensa estrangeira está descartada.

Além das entrevistas, o técnico autorizou a gravação durante o treino de na quinta-feira de um quadro do programa do apresentador de TV Luciano Huck, com um jovem vítima de uma doença rara que é fã de futebol. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o próprio Felipão convidou Huck e o jovem de 17 anos para contar sua história aos jogadores brasileiros.