Juan Carlos guiou Espanha para democracia, mas escândalos abalaram imagem

MADRI (Reuters) - O rei espanhol Juan Carlos, que anunciou nesta segunda-feira seu plano de abdicar do trono, ajudou a guiar a Espanha para a democracia após a morte do ditador Francisco Franco, mas seu reinado de 40 anos foi obscurecido, nos últimos anos, por um escândalo de corrupção e por acusações de que estava alheio ao sofrimento de seu povo com a recessão da economia.

O reinado de Juan Carlos, de 76 anos, é mais conhecido por uma transmissão via televisão que ele fez, em 24 de fevereiro de 1981, condenando a revolta de militares de direita descontentes com reformas democráticas. O vídeo do líder dos rebeldes disparando seu revólver no Parlamento para intimidar deputados foi mostrado em todo o mundo.