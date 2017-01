França prende quatro suspeitos de ligações com radicais da Síria

PARIS (Reuters) - A polícia francesa prendeu quatro pessoas, nesta segunda-feira suspeitas de ajudarem a recrutar voluntários para redes radicais islâmicas na Síria, disse o ministro do Interior, Bernard Cazeneuve.

Os governos europeus estão cada vez mais preocupados com o risco de que os cidadãos que vão lutar na guerra civil da Síria, em geral imigrantes muçulmanos ou seus descendentes, possam levar ao país a militância islâmica.

As prisões desta segunda-feira aconteceram após promotores afirmarem que um francês de 29 anos, suspeito de ter retornado recentemente de combates com insurgentes islâmicos na Síria, havia sido preso por conta do assassinato de três pessoas em 24 de maio em um museu judaico em Bruxelas.