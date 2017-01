Vendas da Chrysler nos EUA em maio superam projeções de analistas

DETROIT (Reuters) - O Chrysler Group divulgou nesta terça-feira um crescimento maior que o esperado de 17 por cento nas vendas de carros novos nos Estados Unidos em maio, com forte demanda pelos esportivos Jeep num mês em que os resultados do setor automotivo devem mostrar melhora, beneficiados pelo clima.

A previsão é de que a indústria automotiva dos EUA apresente um terceiro mês consecutivo de fortes vendas depois que um tempo frio e com neve pressionou os resultados em janeiro e fevereiro. Economistas consultados pela Reuters esperavam que as vendas da indústria em maio crescessem cerca de 7 por cento, com uma taxa anual de vendas de 16,1 milhões de veículos.