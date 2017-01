CURTAS-Bernardinho é convidado para dar palestra aos jogadores do Brasil

GOIÂNIA (Reuters) - O técnico da equipe masculina de vôlei do Brasil, Bernardinho, foi convidado para fazer uma palestra motivacional para a seleção brasileira antes da Copa do Mundo.

Nos próximos dias, devem aparecer na Granja outros convidados como o ex-goleiro Marcos, o ex-treinador Rubens Minelli e o palestrante Carlos Alberto Julio, que costuma participar do Footcom, fórum de futebol organizado anualmente pelo coordenador técnico Carlos Alberto Parreira.

O ex-arbitro Arnaldo César Coelho já esteve com os jogadores do Brasil falando sobre arbitragem na Copa do Mundo.