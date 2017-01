Governo desiste no momento de incentivar crédito para veículos, diz fonte

BRASÍLIA (Reuters) - O governo federal desistiu de adotar por ora medidas para destravar o financiamento de veículos por acreditar que as ações em estudo não gerariam efeito imediato na ampliação do crédito, disse à Reuters uma fonte ligada à área econômica que acompanha as negociações. "Essa pauta esfriou, foi engavetada", disse a fonte.