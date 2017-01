Netflix culpa Verizon por lentidão no carregamento de vídeos

O Netflix tem pressionado a Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos para acabar com os acordos nos quais as operadoras recebem recursos das provedoras de conteúdo de Internet para oferecer velocidade mais rápida.

A FCC planeja autorizar esse tipo de acordo, e a regra sobre o tema, que trata do princípio denominado "neutralidade de rede", está em processo de consulta pública e sugere que as empresas de conteúdo devem ser autorizadas a fechar acordos "comercialmente razoáveis" com as provedoras de banda larga para priorizar seu tráfego.