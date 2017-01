Falha de jato da Bombardier em teste não deve ter grande impacto, diz UTC

"Estamos trabalhando agora com a Bombardier em um plano para retomar os testes aqui nas próximas semanas", disse o vice-presidente financeiro da United Tech, Greg Hayes, em uma conferência com investidores.

A falha do motor tinha levantado potencial preocupação sobre mais atrasos do novo jato CSeries da Bombardier, que já tem entre 18 a 24 meses de atraso. Os comentários de Hayes confirmam o otimismo cauteloso na indústria e em Wall Street, que as consequências do incidente em 29 de maio seriam limitadas.