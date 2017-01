Michelin irá comprar brasileira Sascar por 440 mi de euros

PARIS (Reuters) - A Michelin planeja comprar a empresa brasileira de gestão de frota de caminhões e segurança de carga Sascar por 440 milhões de euros para entrar na indústria independente de caminhões forte no Brasil, disse o grupo francês de pneus e serviços automotivos nesta segunda-feira.

A GP Investments informou ainda que o fundo GPCPV juntamente com um fundo da BRZ Investimentos detêm 56 por cento do capital total da Sascar.

Em uma apresentação a investidores, a Michelin afirmou que a Sascar é a líder no mercado de gerenciamento de frotas no Brasil com participação de mercado de 23 por cento.