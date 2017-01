Netflix vai parar de enviar avisos que culpam Verizon por streaming lento

(Reuters) - O Netflix disse nesta segunda-feira que vai parar de enviar mensagens que culpam o serviço de banda larga da Verizon pela entrega lenta de seus filmes e séries de TV, uma ação que deve alivar a tensão entre as companhias sobre o congestionamento na Internet.

As mensagens, que apareciam na tela quando um vídeo estava carregando, eram um "teste em pequena escala" que vai acabar em 16 de junho, disse o porta-voz do Netflix, Joris Evers, em um post no blog da companhia. Mas ele deixou em aberto a opção de que os alertas poderiam recomeçar.