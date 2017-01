Vídeos devem responder por 84% do tráfego até 2018, diz Cisco

WASHINGTON (Reuters) - O consumo de vídeo somente na Copa do Mundo vai gerar um tráfego de Internet equivalente a quase todo o tráfego na Austrália em 2013, segundo um novo relatório da Cisco mostrando que o crescimento no tráfego da Internet é puxado pelo vídeo.

O relatório, que diz que vídeo deve crescer para 84 por cento do tráfego na Internet nos Estados Unidos ante cerca de 78 por cento atualmente, levanta questões sobre se as provedoras de serviço de Internet devem priorizar o tráfego, o que se tornou um ponto polêmico.

A Cisco, uma das maiores fabricantes de equipamentos de redes, analisa o uso e a velocidade de dispositivos, conexões e dados para realizar uma projeção anual do crescimento do tráfego na Internet.

O relatório prevê que, até 2018, as máquinas conectadas à Internet vão ultrapassar as televisões como os dispositivos conectados com crescimento mais rápido, correspondendo a mais de 46 por cento do tráfego de dados, ante atuais 25 por cento.