Ibope mostra Dilma com 38%, Aécio com 22% e Campos com 13%

SÃO PAULO (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff mantém a liderança das intenções de voto, seguida por Aécio Neves, do PSDB, segundo pesquisa do Ibope, encomendada pela União dos Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp).

Dilma aparece com 38 por cento, enquanto Aécio tem 22 por cento e o terceiro colocado, Eduardo Campos (PSB), aparece com 13 por cento. O pastor Everaldo (PSC) tem 3 por cento. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

O último levantamento do Ibope, divulgado em 22 de maio, mostrava Dima com 40 por cento das intenções de voto, seguida por Aécio, com 20 por cento, e Campos, com 11 por cento.

Na outra ponta da mais recente pesquisa, Dilma também lidera a rejeição, com 38 por cento, seguida por Aécio e o pastor Everaldo, com 18 por cento cada. A rejeição a Campos soma 13 por cento.

Num eventual segundo turno, Dilma venceria Aécio por 42 a 33 por cento e Campos por 41 a 30 por cento.

VICES

Quando o pré-candidatos a presidente são mostrados juntamente com seus companheiros de chapa, o desempenho de Campos melhora sensivelmente. Quando seu nome aparece junto com o de Marina Silva, Campos chega a ter 18 por cento num dos cenários.