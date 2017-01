SAIBA MAIS-Conheça os 23 jogadores da Itália

Mattia Perin (Genoa), 21 anos, 0 jogos. Ainda espera estrear pela seleção, apesar de ser regularmente convocado durante as últimas duas temporadas. Surgiu no Genoa, mas passou o último ano por empréstimo ao rebaixado Pescara.

Salvatore Sirigu (Paris Saint-Germain), 27 anos, 8 jogos. O ex-goleiro do Palermo, que ganhou sua primeira chance com Walter Zenga, virou um dos favoritos da torcida do Paris Saint-Germain desde que se transferiu para os milionários franceses em 2011. Tem o recorde do clube de 948 minutos sem sofrer gols --que inclui nove partidas seguidas-- durante a temporada 2012/13 do Campeonato Francês. Foi o terceiro goleiro da Itália na Eurocopa de 2012.