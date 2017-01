CEO da Fiat confirma metas apesar de Brasil ser difícil

VENEZA Itália (Reuters) - A Fiat Chrysler alcançará suas metas de 2014 apesar do cenário difícil do mercado automotivo do Brasil e com a Europa ainda não mostrando sinais de melhora, disse o presidente-executivo Sergio Marchionne nesta sexta-feira.

Questionado sobre uma possível estabilização no Brasil, ele disse que a "Fiat manterá sua fatia do mercado em meio aos altos e baixos. Esperamos que seja um ano difícil. Será difícil até as eleições". "A Copa do Mundo está distraindo a todos, mas as eleições são o verdadeiro problema", ele acrescentou.