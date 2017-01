Naufrágio de barco deixa mais 10 imigrantes mortos na costa da Líbia

ROMA (Reuters) - Dez imigrantes morreram afogados depois que o barco em que viajavam afundou na costa da Líbia, afirmou a Marinha italiana neste sábado, relatando as mortes mais recentes entre os milhares de imigrantes que tentam chegar à Europa vindos da África e da Síria.

Pelo menos 50 mil pessoas partiram do norte da África para a Itália até agora neste ano, superando os 40 mil que chegaram durante 2013, de acordo com as autoridades da guarda costeira italiana.