Arcelormittal aposta no mercado automobilístico da China para crescer

Loudi CHINA (Reuters) - A AcerlorMittal, maior siderúrgica do mundo, disse neste domingo que vai usar sua joint venture na China para explorar o crescente mercado de carros do país, tentando compensar a diminuição da demanda por aço, devido à desaceleração da economia.

A joint venture da empresa com a chinesa Hunan Valin Steel, começa a operar neste mês com uma capacidade de produção anual de 1,5 milhão de toneladas, incluindo bobinas laminadas a quente e a frio, e peças como chassis e rodas.

A China se tornou o maior mercado de automóveis do mundo há cinco anos, com crescimento das vendas anuais de quase 14 por cento em 2013, superando a marca dos 20 milhões, graças a uma classe média que cresce rapidamente e está ansiosa para gastar.

As importações do Japão e da Coreia do Sul variam entre 1,5 e 2 milhões de toneladas por ano. A AcerlorMittal fornecia anteriormente aço produzido fora do país para os fabricantes automotivos da China.