Airbus e Safran criam joint venture para lançamento espacial

O movimento é o primeiro passo em direção a uma consolidação após o presidente-executivo do Airbus Group, Tom Enders, mencionar a necessidade de uma revisão fundamental na complexa forma utilizada pela Europa para projetar e construir lançadores, falando exclusivamente à Reuters no mês passado.

Os executivos discutiram a nova parceria com o presidente francês, François Hollande, que chamou a investida de "grande passo" para a consolidação enquanto ressaltou a importância de 16.000 postos de trabalho do Ariane na França - um número que muitos analistas esperam que fique sob pressão à medida que a Europa corte o custo de lançamentos espaciais.

As companhias informaram que a joint-venture irá combinar os sistemas de lançamento do Airbus Group com os sistemas de propulsão da Safran, mas insinuaram uma integração mais ampla de atividades públicas e privadas, em um esforço para duplicar o sucesso da fabricante de aviões Airbus.

A Arianespace é de propriedade de vários acionistas públicos e privados em 10 países europeus diferentes, incluindo Airbus, com cerca de 30 por cento e Safran com 11 por cento, com a CNES como maior acionista, com quase 35 por cento.