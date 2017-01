Alemanha atropela Portugal por 4 x 0 com três gols de Mueller

Por Neil Maidment

SALVADOR (Reuters) - Thomas Mueller comemorou seu 50º jogo com a camisa da seleção alemã com três gols, liderando a Alemanha numa goleada sobre Portugal por 4 x 0, nesta segunda-feira, pelo Grupo G da Copa do Mundo.

Portugal teve sua equipe reduzida a 10 jogadores no fim do primeiro tempo após Pepe ser expulso, deixando o time mais exposto.

Esperava-se que fosse um confronto equilibrado entre os dois times europeus, mas a Alemanha assumiu o controle logo no começo da partida e Mueller soube aproveitar bem as oportunidades que teve.

"Três gols num único jogo, na partida de abertura contra um rival deste, é ótimo", disse Mueller à televisão alemã. "Nos últimos quatro anos eu tive alguma experiência no futebol internacional e não sou o tipo de cara que fica com medo", acrescentou. "Entramos no jogo muito bem, tivemos algumas chances e de repente estávamos com 2 x 0 à frente. No calor assim, uma liderança como essa é uma grande vantagem."

Mueller abriu o placar ao converter um pênalti aos 12 minutos, sofrido por Mario Goetze, e Mats Hummels ampliou o placar aos 32 minutos com um gol de cabeça após cobrança de escanteio.

O defensor português Pepe, furioso com o que considerou ser uma simulação de Mueller após uma colisão em campo entre os dois, foi expulso aos 37 minutos por encostar a testa na cabeça do adversário sentado no chão.

Com a chanceler alemã, Angela Merkel, na Arena Fonte Nova, Mueller marcou o terceiro gol nos acréscimos do primeiro tempo e também balançou a rede aos 33 minutos da segunda etapa, após a Alemanha ter desperdiçado algumas boas chances.