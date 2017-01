Moradores voltam para cidade atingida por tornado fatal nos EUA

PILGER, Estados Unidos (Reuters) - Os moradores que foram forçados a abandonar um vilarejo no Estado norte-americano do Nebraska devastado por um tornado, que matou uma criança e feriu mais de duas dúzias de pessoas, começaram a retornar nesta terça-feira para recolher os seus pertences das casas, empresas, uma igreja e uma escola arrasadas.

A cidade de Pilger, que tem poucos quarteirões e abriga cerca de 350 pessoas, foi atingida diretamente na tarde de segunda-feira por tornados que varreram uma área de cultivo no norte do Nebraska, devastando mais de 75 por cento dos edifícios, disseram autoridades.

"Pilger se foi", declarou Sanford Goshorn, diretor de gerencimento de emergências do condado de Stanton. "O tornado passou bem pelo centro da cidade”.

Uma criança de cinco anos morreu em uma casa móvel e uma segunda pessoa perdeu a vida em um acidente de trânsito no leste da cidade, disse o xerife do condado de Stanton, Mike Unger, a repórteres. Dezenas de pessoas foram atendidas em hospitais por ferimentos provocados pela tempestade, informaram as autoridades.