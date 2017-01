Campos diz que é preciso uma limpeza na política brasileira

(Reuters) - O candidato do PSB à Presidência da República, Eduardo Campos, defendeu nesta quarta-feira no Rio de Janeiro uma limpeza na política brasileira e prometeu mudanças em um eventual governo sem abrir mão de conquistas inquestionávies alcançadas em gestões anteriores.

“Ali se vê o traço da exclusão social e dos preconceitos”, disse ele em discurso para moradores da comunidade. “Para vencer isso, é preciso limpar a política no Brasil e as pessoas do bem tem que usar sua indignação para enfrentar o descaso com o Brasil real."