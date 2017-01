UBS enfrenta investigação criminal por vendas de fundos em Porto Rico

NOVA YORK (Reuters) - As autoridades dos Estados Unidos estão investigando o UBS AG por fraude criminal após um ex-corretor em Porto Rico ter direcionado clientes a empréstimos impróprios para comprar fundos mútuos que despencaram mais tarde, segundo advogados que representam alguns dos investidores.

A questão é se os executivos do UBS em Porto Rico e nos EUA sabiam se os recursos provenientes de empréstimos feitos por uma unidade de Utah do banco suíço foram usados ​​de forma a violar suas próprias regras de concessão de empréstimos. Se eles sabiam sobre a prática e não a interromperam, eles podem ser considerados criminalmente responsáveis pela suposta fraude.

As investigações são a mais recente dor de cabeça para o UBS, que tem enfrentado processos ​​e investigações desde a crise financeira. Na semana passada, analistas independentes estimaram que o banco pode ter que pagar 8 bilhões de dólares em multas e acordos ligados a manipulação de preços nos mercados cambiais.

Os advogados baseados em Porto Rico Harold Vicente-Gonzalez e seu filho, Harold Vicente-Colon, disseram que eles estavam representando várias dezenas de pessoas que eram clientes do UBS Financial Services Inc.