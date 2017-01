SpaceX adia lançamento de foguete outra vez

CABO CANAVERAL Flórida (Reuters) - A Space Exploration Technologies, mais conhecida como SpaceX, adiou neste sábado o planejado lançamento do foguete Falcon 9 com seis satélites de comunicação, depois da ocorrência de céu nublado em seu local de lançamento na Flórida, nos Estados Unidos.

A SpaceX tinha 53 minutos para lançar o foguete, com início às 17h46 do horário local, para colocar os satélites da Orbcomm em suas órbitas designadas, a cerca de 800 quilômetros acima da Terra e com inclinação de 47 graus em relação à linha do equador.