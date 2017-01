Honda e outras fazem recall de mais 2,9 milhões de veículos por defeito em airbag

TÓQUIO (Reuters) - A Honda e outras montadoras japonesas anunciaram nesta segunda-feira o recall de mais carros com airbags potencialmente explosivos fornecidos pela Takata, levando o total de veículos no recall para cerca de 10,5 milhões nos últimos cinco anos.

A série de recalls cobre os airbags do lado de motoristas e passageiros, produzidos entre 2000 e 2002 pela segunda maior fabricante de peças de segurança automotiva do mundo. A soma total coloca este entre os cinco maiores recalls da história do setor.