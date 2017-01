ENTREVISTA-Pessimismo afeta até áreas do governo antes bem avaliadas, diz CEO do Ibope

SÃO PAULO (Reuters) - O mau humor quase generalizado entre a população brasileira tem afetado a avaliação do governo da presidente Dilma Rousseff até mesmo em áreas historicamente bem vistas pela população, disse nesta segunda-feira a CEO do Ibope Inteligência, Márcia Cavallari, que apontou a disputa presidencial deste ano como uma das mais incertas da história.

Além disso, o levantamento apontou que 53 por cento desaprovam as políticas do governo no combate à fome e à pobreza, uma das principais bandeiras dos quase 12 anos de governos do PT na Presidência.