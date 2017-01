Torcida brasileira invade Copacabana e celebra goleada sobre Camarões

Por Felipe Pontes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Depois de se ver tomada por torcedores de outros países nos primeiros dias de Copa do Mundo, sobretudo latino-americanos, Copacabana foi invadida nesta segunda-feira pelo verde-e-amarelo dos brasileiros, que assistiram à vitória da seleção sobre Camarões por 4 x 1, disputada em Brasília.

Como de costume, a estrutura montada na areia, chamada Fifa Fan Fest, teve a lotação de 20 mil torcedores esgotada, embora no interior houvesse a sensação de menos espaço, o que fez algumas pessoas desistirem de continuar na festa durante o intervalo. Os organizadores estimaram que mais 15 mil pessoas tenham assistido à partida do lado de fora.

"É tanta confusão que às vezes não dá tempo, chega na hora do jogo você tem que parar onde está e pronto. O importante é continuar a torcida", disse o office-boy Wallace Coelho, de 21 anos, que assistia ao jogo acompanhado da namorada em pé em plena Avenida Atlântica, que teve o tráfego fechado durante o jogo e por onde mais cedo passaram manifestantes em um protesto contra violência policial.

A boa atuação brasileira no segundo tempo da partida, disputada no estádio Mané Garrincha, fez a torcida explodir com os gols brasileiros e motivou mais confiança na seleção.

O Brasil garantiu classificação para as oitavas de final da Copa em primeiro lugar do Grupo A com uma goleada sobre Camarões, conquistada graças ao talento de Neymar, que marcou dois gols no primeiro tempo que abriram caminho para a vitória contra um adversário já eliminado.

"Hoje o Brasil fez o dever. O time era fraco, eles estavam desunidos, mas o Brasil deu uma desencantada. Contra o Chile vai ser tranquilo”, disse o analista de sistemas Bruno Lima, de 30 anos, que comemorou o aniversário de três anos de casado em Copacabana junto com vizinhos, moradores do bairro de Caxambi, zona norte da cidade.