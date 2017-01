Presidente argentina se compara a goleiro maltratado

BUENOS AIRES (Reuters) - Enquanto a Argentina garante vitórias na Copa do Mundo, a presidente Cristina Kirchner lida com uma crise de dívida e se sente como um goleiro que enfrenta uma eterna disputa por pênaltis e um árbitro que favorece o outro time.

"Posso ser goleira, porque a verdade é que cobram pênaltis contra mim, tiros livres, marcam com a mão, tenho o árbitro que nos prejudica em dois terços do tempo, mas cá estamos: impedindo os gols", afirmou Cristina ao final de seu discurso sobre a indústria automotiva da Argentina.

Cristina não mencionou a atual batalha com investidores que se recusaram a participar de reestruturações de dívida depois do catastrófico default da Argentina em 2002, que deixou milhões de pessoas na pobreza.

Mas ela criticou os credores no passado, chamando-os de abutres, que compraram os títulos a um preço baixo para levar a Argentina aos tribunais e cobrar seu valor completo.

Mas depois de um importante revés legal nos tribunais na semana passada, Cristina suavizou o tom e aceitou negociar com os detentores de dívida não reestruturada, algo que ela havia prometido que não faria.

A Copa do Mundo no Brasil está ofuscando a saga sobre a dívida para muitos na Argentina, onde a estrela Lionel Messi carrega as esperanças de um terceiro título.