Acusação de mordida de Suárez assombra o Mundial

Por Mike Collett-White

SÃO PAULO (Reuters) - O Uruguai superou uma Itália com 10 homens em um jogo de tudo ou nada pelo Grupo D da Copa do Mundo, mas os lances do jogo ficaram ofuscados pelo que o zagueiro italiano Giorgio Chiellini disse ter sido uma mordida do atacante Luis Suárez, passada despercebida pela equipe de arbitragem.

O atacante uruguaio, que já foi suspenso duas vezes antes por causa de mordidas, pode enfrentar uma dura penalidade da Fifa se for considerado culpado.

“Estamos esperando os relatórios oficiais da partida e vamos juntar todos os elementos necessários para avaliar a questão”, disse a Fifa em comunicado.

Com a Costa Rica se classificando como líder do Grupo D após empatar em 0 x 0 com a Inglaterra no outro jogo do grupo em Belo Horizonte, a tetracampeã Itália está fora, enquanto o Uruguai continua no torneio.

O técnico da Itália, Cesare Prandelli, pediu demissão.

“No fim da partida falei com o presidente da federação”, disse ele a jornalistas. “Eu disse a eles que vou me demitir do meu cargo. Quando há fracasso, a pessoa no comando deve assumir a responsabilidade."

Parecia que a Itália conseguiria segurar o suado empate de que precisava para seguir na competição quando o juiz expulsou o meia Claudio Marchisio com um súbito cartão vermelho aos 14 minutos do segundo tempo, após uma disputa com Egidio Arévalo.