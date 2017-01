Operadora Oi registra tráfego de 32 terabytes em 10 dias de Mundial

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A operadora Oi registrou tráfego de 32 terabytes de dados nas redes de mídia e informática nos dez primeiros dias da Copa do Mundo, bem acima dos 7 terabytes registrados durante a Copa das Confederações do ano passado, informou a empresa nesta terça-feira.

O volume de dados foi consumido pelos cerca de 20 mil profissionais de mídia credenciados de 113 países para cobrir o evento no país.

A operadora observou durante a Copa o fenômeno da multiconexão, quando um único usuário conecta-se com dois a três dispositivos ao mesmo tempo, em função da utilização simultânea de computadores, tablets e smartphones.

A Oi também verificou expansão de tráfego na comparação com a Copa das Confederações de 2013, evento para o qual também forneceu serviços. Durante todos os 15 dias da competição realizada no Brasil no ano passado, o volume de dados trafegados na rede da companhia para a mídia foi de 7 terabytes.