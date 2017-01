Arrecadação tem queda anual de quase 6% e Receita piora projeção para o ano

Por Luciana Otoni

BRASÍLIA (Reuters) - Economia em ritmo lento, renúncias fiscais elevadas e ausência de receita extraordinária fizeram a arrecadação tributária de maio registrar queda real de 5,95 por cento sobre um ano antes, somando 87,897 bilhões de reais.

A cifra, divulgada nesta sexta-feira pela Receita Federal, é a pior para maio em três anos, com as receitas registrando a primeira retração anual neste ano. Isso levou o órgão a reduzir sua previsão de crescimento em 2014 para cerca de 2 por cento, ante 3 por cento e abaixo dos 4,08 por cento vistos em 2013.

E ainda pode piorar mais.

"Se as alíquotas do IPI de carros não retornarem aos patamares originais, a previsão de arrecadação de 2014 terá que ser revista", afirmou o secretário adjunto da Receita Federal, Luiz Fernando Teixeira.

O governo tem até segunda-feira para anunciar a recomposição integral, parcial ou se manterá os atuais níveis do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de veículos. No início de junho, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, havia dito que as alíquotas iriam subir, mas sem detalhar com qual intensidade.

Pelo cronograma atual, o IPI sobre veículos voltaria ao seu nível normal a partir de julho. As alíquotas foram reduzidas para incentivar o consumo e ajudar o setor automotivo, mas acabam afetando as receitas do governo via tributação.

"Trabalhávamos com expectativa de que houvesse recolhimento maior de tributos (em maio), que não foi confirmada", disse o secretário adjunto, acrescentando que o mau desempenho de alguns indicadores, como da indústria, influenciaram o recolhimento de importantes impostos, como Imposto de Renda (IR) e Cofins.