Marina Silva defende mudanças, mas reconhece conquistas do passado

BRASÍLIA (Reuters) - A candidata a vice-presidente da República pelo PSB, Marina Silva, afirmou neste sábado que o país precisa de mudanças, inclusive no seu sistema político, mas reconheceu avanços de governos anteriores durante convenção do partido que oficializou sua chapa encabeçada por Eduardo Campos.

“O termo de referência que nos está sendo dado agora é o termo de referência da mudança, da mudança com qualidade", disse Marina, que foi ministra do Meio Ambiente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, mas que destacou também em seu discurso as conquistas macroeconômicas do Plano Real.