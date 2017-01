PSB oficializa candidatura e Campos promete tirar economia do "atoleiro"

BRASÍLIA (Reuters) - O PSB lançou formalmente a candidatura de Eduardo Campos à Presidência da República, com Marina Silva compondo a chapa, apostando na crítica à velha política e na imagem de via “alternativa” para captar o desejo de mudança mostrado por pesquisas.

Ao som de um jingle que pede “coragem para mudar o Brasil”, a chapa aposta no desgaste da polarização PT X PSDB para apresentar o discurso da renovação.

“Os que se revezam no poder no Brasil ao longo desses 20 anos pensam e tentam convencer o povo que agora vão fazer diferente. Mas todos nós sabemos que eles já perderam a energia renovadora pois se entregaram aos encantos, se deixaram dominar pelo cerco das velhas elites, das práticas mofadas, antigas, ultrapassadas, que já não servem”, disse Campos, correspondido pela militância.

“Um, dois, três, quatro, cinco mil, Eduardo e Marina para a mudança do Brasil”, gritavam partidários na convenção, que contou inclusive a presença de representantes do Partido Comunista Chinês e do Partido Socialista da Argentina, segundo organizadores.