Islamitas nigerianos atacam aldeias e igreja perto de Chibok, deixam 15 mortos

MAIDUGURI Nigéria (Reuters) - Supostos militantes islamitas mataram pelo menos 15 pessoas no domingo, em ataques a duas aldeias nigerianas, incluindo um contra fiéis que rezavam numa igreja, a poucos quilômetros de Chibok, cenário do sequestro em massa de mais de 200 alunas de uma escola.

A violência no nordeste da Nigéria tem sido implacável no último ano, e cresceu ainda mais desde abril, quando mais de 200 estudantes de uma escola foram sequestradas por rebeldes do grupo Boko Haram, de Chibok. Esforços para libertá-las, que contam com o apoio do Ocidente, até agora não tiveram êxito.