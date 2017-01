Nyse executará testes de software antes de IPO da Alibaba

O início das negociações dos papéis do Facebook na Nasdaq, da Nasdaq OMX Group, foi marcada por problemas de softwares, com volumes maciços de ordens disparando uma cadeia de eventos que empresas de formação de mercados disseram ter custado a elas um total de 500 milhões de dólares.

A Nyse realiza testes de sistemas regularmente durante os finais de semana, mas foi apenas em outubro, antes da estreia do Twitter no mercado, que abriu seus testes para uma simulação de IPO solicitada por empresas-membro, muitas das quais participaram do IPO do Facebook.