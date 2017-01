Mueller admite que cobrança de falta errada foi truque que falhou

SANTO ANDRÉ Brasil (Reuters) - O jogador alemão Thomas Mueller admitiu que seu tropeço bizarro enquanto corria em direção à bola para cobrar uma falta na partida contra a Argélia pelas oitavas de final da Copa do Mundo fazia parte de uma jogada ensaiada.

“Essa entrevista vai ser veiculada em todo mundo ou só na Alemanha?”, perguntou Mueller ao jornalista de uma TV alemã que queria saber se o jogador do Bayern de Munique havia tropeçado de propósito.

Com o placar empatado em 0 x 0, uma cobrança de falta foi marcada a favor da Alemanha aos 43 minutos do segundo tempo em uma posição ameaçadora, 25 metros à frente do gol da Argélia.