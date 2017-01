Alemã Bosch criará 3 mil empregos no México, segundo jornal

FRANKFURT (Reuters) - A alemã Robert Bosch [ROBG.UL], fornecedora do setor automotivo, está preparando um investimento no México para fabricar peças de carros para um crescente mercado norte-americano.

A Robert Bosch, uma das maiores fabricantes de autopeças do mundo, planeja investir 400 milhões de euros (546 milhões de dólares) no México durante os próximos anos e criar 3 mil empregos no país até 2017, disse o presidente-executivo Volkmar Denner nesta quarta-feira, de acordo com o jornal alemão Suttgarter Zeitung.