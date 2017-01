CURTAS-Fifa aponta David Luiz como melhor do Mundial até aqui, colombiano é 2º

TERESÓPOLIS Rio de Janeiro (Reuters) - A partida entre Brasil e Colômbia pelas quartas de final da Copa do Mundo terá o duelo entre os dois melhores jogadores do Mundial até aqui: David Luiz e James Rodríguez, pelo menos segundo o índice divulgado pela Fifa nesta quarta-feira.

Pelo índice, que vai de 0 a 10, David Luiz é o melhor jogador do Mundial com 9,79, seguido pelo colombiano Rodríguez, adversário do Brasil na sexta, com índice 9,74. Principal astro do Brasil na Copa, Neymar aparece só na sexta posição, com 9,59.