Costa Rica não pode se distrair um minuto contra Holanda, diz técnico

SANTOS (Reuters) - O ala da seleção holandesa Arjen Robben é um “exemplo” de jogador, muito difícil de parar, e a Costa Rica vai precisar de uma concentração total para conseguir anulá-lo na histórica partida pelas quartas de final da Copa do Mundo, disse o técnico Jorge Luis Pinto em uma entrevista à Reuters.

A Costa Rica vai tentar no sábado dar mais um passo em sua histórica campanha no Mundial e avançar para a semifinal pela primeira vez. Mas para isso, precisa superar um complicado obstáculo: a Holanda de Robben e do treinador Louis van Gaal.