Atiradores matam 17 em ataques a delegacias de polícia e quartel em Uganda

KAMPALA (Reuters) - Homens armados mataram 17 pessoas quando atacaram três delegacias e um quartel militar em no oeste de Uganda, na região que já foi palco da insurgência de rebeldes islâmicos, informou o Exército neste domingo.

O porta-voz das Forças de Defesa do Povo de Uganda, Paddy Ankunda, disse que entre os mortos estão três policiais e cinco soldados. Um total de 41 agressores foram mortos, enquanto outros 12 foram capturados durante os ataques no sábado à noite, acrescentou.

Os atiradores, que pertencem a uma milícia local, não tinham qualquer ligação com o grupo rebelde islamista ADF-NALU, que atacava a população local no final dos anos 90 e início de 2000. O grupo foi derrotado e forçado a fugir para a selva da vizinha República Democrática do Congo.