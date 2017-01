Itália resgata mais de 2.600 imigrantes em barcos no fim de semana

ROMA (Reuters) - Uma missão de busca e resgate da Itália salvou mais de 2.600 imigrantes de barcos no Mediterrâneo no fim de semana, disse a Marinha nesta segunda-feira. O número de estrangeiros indo da África para a Itália em embarcações bateu recorde este ano.

Barcos e helicópteros da missão "Mare Nostrum" (Nosso Mar) recolheram os imigrantes, em sua grande maioria homens, mas também alguns menores de idade e uma mulher grávida de nove meses, entre sábado e segunda feira, no Estreito da Sicília.

Pessoas da Eritreia, da República Democrática do Congo, do Sudão e da Argélia estavam entre os resgatados no fim de semana, segundo a Marinha.